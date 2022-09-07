Последнее обновление: 07.09.2022 19:42

Страны Балтии и Польша закроют въезд российским туристам

Страны Балтии и Польша с 19 сентября вводят жесткие ограничения на въезд для граждан России с шенгенскими туристическими визами, независимо от того, в какой стране они выданы.

"Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы хотим существенно ограничить въезд граждан России, целью которых является туризм. Сегодня мы вместе с премьер-министрами Латвии, Литвы и Польши сделаем заявление на этот счет. Мы уже оценили это как необходимое", – заявила премьер Эстонии Кая Каллас, передает ERR

Она назвала безопасность одной из причин введения ограничений на въезд, поскольку Эстония не может контролировать всех прибывающих. Она отметила, что ограничения должны предусматривать исключения для тех, кто посещает членов семьи, диссидентов и обладателей вида на жительство.

Каллас также обратила внимание на то, что в связи с приостановкой авиасообщения из-за введенных против России санкций, на пограничные с Россией страны легла очень большая нагрузка.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что страна закроет въезд для российских туристов с 19 сентября.

"У Эстонии есть политическая воля, которую мы реализуем в правовом поле. В ночь с 18 на 19 сентября начнет действовать запрет на въезд в Эстонию через шенгенскую внешнюю границу для граждан РФ, независимо от того, какая страна выдала шенгенскую визу", – сказал министр.

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