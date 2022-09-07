Последнее обновление: 07.09.2022 19:42

Зеленский лишил гражданства людей под санкциями с двойным гражданством

Президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства лиц, находящихся по санкциями, у которых было обнаружено иностранное гражданство, в том числе российское и румынское.

Решение принято по итогам последнего заседания Совета национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба президента.

О ком конкретно идет речь, не уточняется, передает BBC.

Согласно сообщению, СБУ провела "важную операцию" по пресечению деятельности некоторых подсанкционных лиц на территории Украины.

Кроме того, СНБО в среду ввел санкции против 606 человек из руководящей верхушки России.

Речь идет о 28 членах Совета безопасности России, 154 членах Совета Федерации России, 424 депутатах Госдумы России.

"Все они ответственны за эту войну, за террор против наших людей. И ни один из них не уйдет от ответственности - это только вопрос времени. Мы уже предприняли часть необходимых для этого юридических, дипломатических и политических шагов", - заявил Зеленский.

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