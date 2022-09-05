Си Цзиньпин посетит Казахстан в первой зарубежной поездке с начала пандемии

Глава КНР Си Цзиньпин посетит Казахстан 14 сентября, сообщило в понедельник министерство иностранных дел страны, что станет его первой заграничной поездкой с начала пандемии COVID-19.

Си Цзиньпин встретится с президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым и подпишет ряд двусторонних документов, сообщил на брифинге официальный представитель министерства Айбек Смадияров, передает УНН.

Пекин, который заранее сообщает о передвижении Си, пока не подтвердил его визит в Казахстан.

Товарищ Си, который, как ожидается, получит беспрецедентный третий срок руководства на съезде правящей Коммунистической партии Китая, который начнется 16 октября, не покидал Китай, с тех пор как страна практически закрыла свои границы для международных поездок через COVID -19.

Казахстан имеет тесные связи с Китаем, поставляя минеральное сырье, металлы и энергию своему восточному соседу и перегружая товары между Китаем и Европой.

В прошлом месяце Wall Street Journal сообщила, что товарищ Си рассматривает возможность поездки в Среднюю Азию, чтобы встретиться с товарищем Путиным и другими лидерами на саммите Шанхайской организации сотрудничества, намеченного на 15 и 16 сентября в узбекском городе Самарканд.

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин примут участие в ноябрьском саммите G20 на курортном острове Бали.