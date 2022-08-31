Токаев предложил внеочередные президентские выборы в Казахстане и амнистию протестующих

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу страны на совместном заседании палат парламента, предложил провести осенью 2022 года внеочередные президентские выборы.

«Я рекомендую ограничить срок полномочий президента одним сроком в 7 лет. Но переизбрание запрещено», — сказал он.

Ранее Токаев предложил ввести в стране налог на роскошь, не затрагивающий средний класс.

Президент также провозгласил новый экономический курс в стране с отходом от чрезмерного вмешательства государства.

Он назвал базовой целью экономической политики Казахстана качественный и инклюзивный рост благосостояния граждан и добавил, что приоритетами нового экономического курса станут стимулирование частной предпринимательской инициативы, развитие конкуренции и справедливое распределение национального дохода.

Также Токаев предложил провести разовую амнистию участников январских беспорядков в стране. Она не коснется основных деятелей, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти.