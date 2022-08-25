Россия предложит ЕАЭС расширить расчеты в нацвалютах

Россия подготовила пакет предложений для расширения использования национальных валют стран, которые входят в Евразийский экономический союз.

Эти инициативы будут представлены на заседании ЕАЭС, которое 25 и 26 августа пройдет в городе Чолпон-Ата в Кыргызстане, передает РБК.

В подготовленном Россией проекте решения указано, что в 2022 году при взаимных расчетах государств ЕАЭС доля национальных валют достигла 74%. Большая часть приходится на рубль: в прошлом году его доля составляла 71,5%. Еще 26,2% платежей прошли в долларах и евро, а среди валют других стран ЕАЭС — 1,4% в тенге и 0,2% в белорусских рублях. Долю национальных валют во взаимных платежах планируется существенно увеличить, для чего российская сторона подготовила ряд предложений.

В частности, предлагается установить тесное взаимодействие национальных систем платежных карт. Сейчас НСПК действуют в четырех из пяти государств ЕАЭС: «Армениан Кард» в Армении, «Белкарт» в Белоруссии, «Элкарт» в Киргизии, «Мир» в России. Кроме того, собственную систему создает Казахстан. Авторы инициативы предлагают организовать прием карт национальных платежных систем во всех странах ЕАЭС.

Россия также предлагает обеспечить обслуживание достаточной сети корреспондентских счетов банков стран ЕАЭС в национальных валютах. Сейчас более 200 коммерческих банков стран ЕАЭС имеют корреспондентские отношения. Сеть могут расширить за счет роста счетов в национальных валютах.

Одно из ключевых предложений – создание системы финансовой информации в рамках взаимных расчетов в обход SWIFT. С этой целью предлагается использовать Систему передачи финансовых сообщений Банка России, для чего подключить к СПФС банки, которые обслуживают взаимный товарооборот.

Еще одним направлением, по мнению авторов проекта, должно стать развитие торговли между странами ЕАЭС в национальных валютах. Одним из приоритетов названо развитие торгов валютными парами. Этот процесс уже запущен. Например, только за первое полугодие 2022 года объем торгов парой российский рубль / казахстанский тенге на Мосбирже вырос в 3 раза ко второму полугодию 2021 года. Для дальнейшего развития данного направления необходимо обеспечить ликвидность торгов валютными парами валют стран ЕАЭС.

Кроме того, предлагается запустить систему расчетов в нацвалютах при организованной торговле товарно-сырьевыми активами субъектами стран союза. Ожидается, что она может начать действовать уже до конца 2022 года.

По мнению экспертов, при реализации этих предложений российский рубль получит ряд преимуществ и сможет претендовать на роль региональной валюты.

«Единственный путь для того, чтобы российская валюта была более популярной и востребованной, — это номинирование российских экспортных товаров в рублях. То же самое касается других валют ЕАЭС: чтобы они стали интересны участникам внешнеторговых сделок, их товары должны быть номинированы в национальных валютах. Но их экономики по сравнению с российской гораздо меньше, поэтому у рубля все же больше шансов на завоевание статуса региональной валюты в рамках ЕАЭС», - считает заведующий научной лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко.