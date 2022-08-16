Местные жители сообщают о клубах дыма у военного аэродрома под Симферополем

Над военной авиабазой в пгт Гвардейское Симферопольского района Крыма были видны клубы черного дыма, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на местных жителей.

По словам граждан, ранее на территории военного объекта прозвучало несколько взрывов. Сейчас в окрестностях авиабазы все спокойно.

По информации источника «Ъ», военные ведомства и правоохранительные органы проверяют версию с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов. Официальные лица Крыма пока не комментируют ситуацию.

Напомним, сегодня, 16 августа, в селе Майское Джанскойского района Крыма сдетонировал склад боеприпасов на территории воинской части и произошел пожар на электрической подстанции «Джанкой».