РФ отклонила предложение Швейцарии представлять интересы Украины

Российский МИД заявил, что Швейцария утратила нейтральный статус и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов Украины в России.

По словам заместителя директора департамента информации и печати МИД России Ивана Нечаева, Берн присоединился к санкциям против России и поддерживает, как он выразился, режим в Киеве.

"Как при таком поведении можно предлагать посредничество, представительство и другие хорошие услуги, совершенно непонятно", – заявил чиновник.

Ранее Швейцария и Украина договорились, чтобы Швейцария представляла украинские интересы в России и обратились в Москву с соответствующим предложением.

В Берне отмечали, что Швейцария с начала войны готова была предоставить сторонам свои услуги, в частности, переговорную площадку, а также поддержку во время возможных переговоров.