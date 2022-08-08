Последнее обновление: 08.08.2022 16:34

Полиция Латвии больше не будет охранять российские консульства

Полиция Латвии больше не будет охранять генеральные консульства Российской Федерации в Даугавпилсе и Лиепае, сообщил латвийский портал LMS.

Дипломатические работники этих консульств объявлены в Латвии нежелательными лицами.

В апреле было решено отозвать согласие на работу этих генеральных консульств, таким образом, закрыв консульские представительства РФ. Всем изгнанным сотрудникам нужно было покинуть страну до 30 апреля.

В начале апреля министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что, учитывая военные преступления армии Российской Федерации в Украине, Латвия сужает дипломатические отношения с Россией, закрыв ее генеральные консульства в Даугавпилсе и Лиепае. Тогда же было принято решение о высылке 13 российских дипломатов.

Посольство Латвии в России остановило на неопределенный срок выдачу всех виз для граждан России с единственным исключением.

Латвия также приостановила действие межправительственного соглашения с Россией об экономическом сотрудничестве.



<Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование