Лавров назвал хунту в Мьянме «добрым и дружным» партнером России

Мьянма является давним партнером России и дружественным ей государством, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главой МИД страны Вунна Маун Лвином.

«[Мьянма является] добрым, дружным, давним партнером в АТР - нас связывает не одно десятилетие взаимного сотрудничества, дружбы, поддержки», — сказал он.

В ответ Лвин поблагодарил Лаврова за поддержку и приезд в Мьянму, передает РБК.

«Ваш визит — подтверждение того, что Россия и Мьянма продолжают тесные контакты. И мы очень благодарны России за поддержку», — сказал член хунты, захватившей власть в Мьянме.

Российские СМИ сообщают, что главная цель визита Лаврова — обсуждение с хунтой дальнейших шагов по углублению сотрудничества в области обороны и безопасности, торгово-экономической и гуманитарной сферах.