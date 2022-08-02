США ввели визовые ограничения в отношении 893 представителей властей РФ

Госдеп США применяет визовые ограничения в отношении 893 российских официальных лиц, в том числе членов Совета Федерации, заявил во вторник американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Госдеп принимает меры по введению визовых ограничений в отношении физлиц в связи с действиями России на Украине. Под ограничения попадают 893 официальных лица РФ, такие как члены Совета Федерации, а также военнослужащие", - говорится в заявлении Блинкена, передает Интерфакс.

Кроме того, в рамках этих мер вводятся санкции в отношении еще 31 иностранного госслужащего, которые, по мнению Госдепа, "поддерживали предполагаемую аннексию Крыма, (...) тем самым представляя угрозу украинскому суверенитету или нарушая его".