Последнее обновление: 01.08.2022 11:47

Латвия приостановила действие соглашения с РФ о малом приграничном движении

Правительство Латвии с 1 августа приостановит действие соглашения с Россией об упрощенном пересечении границы жителями приграничных районов.

В латвийском МИДе объясняют, что после закрытия консульства в Пскове выдача пограничных разрешений для россиян стала невозможной.

Кроме того, приостановить действие соглашения 2010 об упрощении взаимных поездок с РФ, правительству Латвии рекомендовала комиссия Сейма по иностранным делам.

Латвия отозвала своего посла из РФ прекратила выдачу виз россиянам с 24 февраля в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.



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