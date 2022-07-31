Самодельный беспилотник атаковал штаб Черноморского флота РФ в Севастополе

Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе, ранены 5 человек, сообщил глава оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.

"Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это - беспилотник. 5 человек ранены, это сотрудники Штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются", - сообщил он, возложив ответственность на украинских военных.

Все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ в городе отменены из соображений безопасности.

Позже, пресс-служба Черноморского флота сообщила, что беспилотник был самодельным, на нем было установлено "маломощное взрывное устройство".

Спикер Одесской администрации Сергей Братчук уже успел назвать заявления Развожаева о нападении на штаб флота "откровенной провокацией".

"Освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и гораздо эффективнее. Всему свое время. Выдержки всем нам и мужества", - заявил Братчук.