Поездку нынешней главы МИД Бельгии в Крым оплатил фонд дочери Путина

Поездка нынешнего министра иностранных дел Бельгии Аджи Лябиб в оккупированный Россией Крым в 2021 году была оплачена средствами фонда дочери Владимира Путина Екатерины Тихоновой "Иннопрактика".

Аджа Лябиб в июле 2021 года побывала в Крыму в качестве журналиста телеканала RTBF: сначала посетила культурный фестиваль "Глобальные ценности" (проходил 23-25 июля в Севастополе), а затем, 26-28 июля, была в туристических местах Южного берега Крыма.

Кураторство фестиваля под названием "Глобальные ценности" в России поручили младшей дочери Владимира Путина Екатерине Тихоновой: его титульным спонсором стал фонд "Иннопрактика", которым Тихонова руководит.

Телеканал RTBF, на котором работала Аджа Лябиб, сообщил 28 июля, что ее поездка в Крым в июле 2021 года осуществлялась на средства организаторов фестиваля, а также отметил, что считает это нормальной практикой.

МИД Украины через дипломатические каналы выясняет, как именно новая глава МИД Бельгии Аджа Лябиб ездила в оккупированный Крым летом 2021 года, когда еще была журналисткой.

Между тем, Аджа Лябиб в День украинской государственности написала украинскому коллеге Дмитрию Кулебе письмо, в котором выразила поддержку Украине, отметив принадлежности Крыма и Донбасса к Украине.

"Я хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить непоколебимую солидарность и полную поддержку Украины моей страной, а также глубокую дружбу, объединяющую две страны" - написала Лябиб.

Министр, которая летом 2021 года ездила в оккупированный Крым, в своем письме отметила, что Крым и Донбасс принадлежат Украине, однако никоим образом не упомянула о своей прошлогодней поездке на полуостров.