Молдавия не пропустила российских военных из Приднестровья

Министерство иностранных дел Молдовы в четверг подтвердило, что не разрешило въезд на территорию страны российским военным так называемой оперативной группы (ОГРО), базирующейся в Приднестровье.

В комментарии ведомства говорится, что на территорию Молдовы не были "допущены офицеры так называемой оперативной группировки российских войск – незаконного формирования на территории нашей страны, которая нарушает статус нейтралитета".

"В этом контексте министерство иностранных дел и по вопросам европейской интеграции повторяет позицию властей Молдовы относительно необходимости безоговорочного возобновления процесса вывода российских войск и складов боеприпасов из нашей страны", – сказано в комментарии.

Накануне российский МИД выразил обеспокоенность случаями задержания российских офицеров, "направлявшихся в Приднестровье для укомплектования на ротационной основе российского контингента".