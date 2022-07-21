Последнее обновление: 21.07.2022 16:25

Белорусские вузы поднимут стоимость обучения

Белорусские вузы поднимут стоимость обучения в пределах 10%.

Очевидно, что к 1 сентября 2022 все вузы определятся о конкретном размере удорожания обучения. О повышении стоимости уже объявили минские БРУиР и БГЭУ.

Ранее министр образования Андрей Иванец отметил, что предыдущее повышение стоимости обучения было 1 сентября прошлого года.

— Прошел целый год, и вполне очевидно, что такие статьи затрат, как оплата услуг жилищно-коммунального хозяйства, повышение заработной платы педагогов, обновление материально-технической базы, создают предпосылки, чтобы повысить стоимость, - сказал Иванец.

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