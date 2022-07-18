Минобразования РБ уточнило порядок работы групп продленного дня

Минобразования Беларуси изложило в новой редакции Положение о группах продленного дня учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования. Изменения закреплены Постановлением Министерства образования от 4 июля 2022 г. № 161.

Согласно Положению группы продленного дня (ГПД) открываются для учащихся I–IX классов для:

- оказания помощи семье в обучении и воспитании учащихся;

- развития у них творческих способностей.

Решение об открытии ГПД принимает учредитель учреждения образования.

Для открытия таких групп требуется наличие:

- необходимого количества заявлений законных представителей учащихся;

- необходимой материально-технической базы;

- возможности для организации питания в зависимости от длительности пребывания учащихся в ГПД.

Формирование ГПД может осуществляться из учащихся:

- одного класса;

- I ступени общего среднего образования;

- II ступени общего среднего образования;

- I и II ступеней общего среднего образования.

Продолжительность работы ГПД – не более 6 часов в день.

Во время пребывания в ГПД учащиеся могут:

- посещать занятия в объединениях по интересам как в учреждении образования, где она открыта, так и в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи;

- заниматься физкультурой и спортом, посещать школьную библиотеку.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г.