Германия планирует миграционную реформу, чтобы привлечь иностранных специалистов

Германия, столкнувшаяся с нехваткой рабочей силы, способствующей стремительному росту инфляции, планирует реформы своей иммиграционной системы, чтобы сделать ее более привлекательной для квалифицированных работников.

Министр труда Губертус Гайль и министр внутренних дел Нэнси Фаззер заявили, что они хотят превратить Германию в место иммиграции.

"Если мы хотим привлечь умных людей, мы должны предложить им больше, чем просто более простые процессы", — заявили они, передает Reuters.

«Мы конкурируем в поиске квалифицированной рабочей силы с такими странами, как Соединенные Штаты, Канада и Австралия. Мы говорим о хороших рабочих местах, рабочих местах с коллективными переговорами об оплате труда" - объяснили министры.

Потребность в крупнейшей экономике Европы в квалифицированной рабочей силе не уменьшается, усиливаясь из-за старения населения страны. В июне почти 40% работодателей в машиностроительном секторе испытывали недостаток.

Конкуренция за квалифицированную рабочую силу усилилась во всем мире, особенно в областях, где пандемия COVID-19 нормализовала работу дома, что привело к уменьшению разницы в оплате труда между богатыми и развивающимися экономиками.

Немецкие политики надеются, что сильная защита труда и законы о правах человека в стране помогут привлечь квалифицированных иностранных работников.