Польша упростила получение "карты поляка" для украинцев

Правительство Польши утвердило предложение Министерства иностранных дел об упрощении правил получения "карты поляка" для граждан Украины, получивших убежище после российского вторжения.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу 29 июля, документ на получение "карты поляка" можно будет подать в любом управлении одного из 16 воеводств в соответствии с местом пребывания в Польше, а не, как в предыдущих правилах, - только в польских консульствах за пределами страны.

"Благодаря этому будет выполнена установленная законом обязанность по предоставлению правомочным лицам возможности подать заявление на получение Карты поляка, несмотря на приостановку деятельности большинства консульств Республики Польша в Украине из-за агрессии Российской Федерации против этой страны", - отмечается в сообщении польского правительства, сообщает Польское радио.

Заявления могут подать как те, кто уже имел "карту поляка", так и те, кто подает заявку впервые. Документы можно получить там, где поданы заявления, без необходимости выезжать в Польшу.

Указанные положения будут распространяться и на граждан Беларуси и России.