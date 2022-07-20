ЕС хочет добровольно сократить потребление российского газа на 15%

Европейский Союз рассматривает возможность добровольного сокращения на 15% потребления природного газа странами-членами уже со следующего месяца – на фоне опасений, что Россия может прекратить поставки энергоресурсов.

"Согласно плану, который получил название "Экономьте газ для безопасной зимы", Еврокомиссия планирует рекомендовать шаги, включающие сокращение услуг отопления и кондиционирования, а также определенные рыночные меры", – уточняется в публикации, сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что план должен быть обнародован в среду.

«Еврокомиссия работает, исходя из предположения, что Россия не возобновит полные поставки через трубопровод Nord Stream 1, который был закрыт в начале этого месяца на ремонт», – заявил в этой связи во вторник комиссар по бюджету Йоханнес Ган. Эта мера потребует одобрения государств-членов, которое комиссия может запросить уже на следующей неделе во время экстренной встречи министров энергетики.

Сообщается, что большая группа стран выступает против обязательных сокращений. Они отмечают, что национальные правительства уже имеют планы на случай чрезвычайных ситуаций и сократят спрос независимо от того, обязывает ли их ЕС.