ЕС планирует отказаться от российского газа к 2027 году

Еврокомиссия определилась с целью отказаться от российского газа к 2027 году, сообщила в интервью OE24 министр по делам энергетики и климата Австрии Леоноре Гевесслер.

Она назвала эту задачу «очень амбициозной». По словам министра, прекратить импорт газа из России должны будут все страны ЕС, но достичь цели «получится лишь в том случае, если они будут работать слаженно», передает РБК.

По словам Гевесслер, Евросоюз на 80% зависит от российского газа. «Мы должны освободить себя от этой зависимости, потому что она делает нас уязвимыми перед шантажом и повышает цены», — сказала министр.

Чтобы добиться такого результата, необходимо выполнить три шага, отметила она. Первый — перейти на альтернативные источники энергии и сократить потребление газа, второй — самостоятельно производить биогаз и возобновляемый водород, третий — наладить поставки из других стран. Для этого Гевесслер, в частности, планирует посетить Катар.

В марте Еврокомиссия представила первый вариант плана REPowerEU, который предусматривает отказ от российского газа к 2030 году. Для этого планируется диверсифицировать поставки газа за счет увеличения объема импорта СПГ и трубопроводного газа из других стран, роста объемов производства и импорта возобновляемого водорода и биометана и сокращения использования ископаемого топлива.