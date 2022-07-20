Путин: Поставки газа в ФРГ не вырастут даже при запуске «Северного потока-2»

Даже срочный запуск газопровода "Северный поток 2" не обеспечит дополнительные поставки газа на рынок Европы, так как половина мощностей магистрали уже якобы переориентирована на российский рынок на фоне проволочек регуляторов ФРГ.

Об этом Путин заявил на пресс-конференции в Тегеране, передает Интерфакс.

"У нас существует еще один готовый маршрут - "Северный поток 2". Его можно запустить. Но его не запускают. Но и здесь есть проблемы. Мы в разговоре с канцлером эту тему обсуждали, я поднял этот вопрос. Я сказал, что "Газпром" создал мощности, зарезервировал их - ему с этим надо что-то делать. Они не могут бесконечно висеть в воздухе. Ответ был такой, что есть сейчас другие вопросы, поважнее, сейчас этим трудно заниматься, не к месту. Но я вынужден был предупредить, что тогда мы половину объемов предназначенного для "Северного потока 2" снимем для внутреннего потребления и переработки. Я разговаривал на эту тему по просьбе "Газпрома" - и "Газпром" это уже сделал", - сообщил Путин.

"Поэтому даже если мы завтра запустим "Северный поток 2" - это будет не 55 млн кубометров в год, а ровно половина. А если иметь в виду, что осталось от этого года только второе полугодие - значит одна четверть. Вот такова ситуация с поставками", - уточнил он.

"Но "Газпром" выполнял, выполняет и будет в полном объеме выполнять свои обязательства. Если, конечно, это кому-то нужно. Если они сами своими руками все закрывают, а потом ищут виноватых. Это было бы смешно, если бы не было так грустно", - также заявил Путин.