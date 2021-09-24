«Газпром» утверждает, что экспортирует газ в Европу по максимуму

Поставки трубопроводного газа из России в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах, «Газпром» увеличил добычу газа год к году на 18,4%, а обвинения в том, что «Газпром» недопоставляет газ в Европу абсурдны.

Такое мнение высказал начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев, передает ТАСС.

По данным из статьи Комлева, Европа увеличила импорт трубопроводного газа в первом полугодии 2021 года на 31,5 млрд куб м или на 33%. При этом отборы российского газа увеличились на 17,2 млрд куб м или на 22%.

«Поставки трубопроводного газа «Газпромом» происходили на уровне исторических максимумов, а основной их прирост пришелся на долю важнейших покупателей», - утверждает Комлев. В качестве основных потребителей он назвал Германию, Турцию и Италию.

Добыча «Газпрома» к концу июля, по предварительным данным, достигла 298,2 млрд куб. м газа, что на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, указывает он. «При этом экспорт газа компании вырос на 23,2%, а поставки в дальнее зарубежье увеличены до 115,3 млрд куб. м. Эти данные доказывают абсурдность обвинений «Газпрома» в недопоставках», - заключил Комлев.

Так, Германия нарастила экспорт российского газа в первом полугодии 2021 года почти на 44% год к году, до 28,9 млрд куб. м, Турция - более чем в три раза - до 14,6 млрд куб. м, Италия - на 14%, до 11,4 млрд куб м.