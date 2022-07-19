Последнее обновление: 19.07.2022 10:32

Украина вышла из таможенного соглашения стран СНГ

Верховная Рада приняла закон о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, заключенного 15 апреля 1994 года в Москве и ратифицированного ВР в 1999 году.

В пояснительной записке отмечается, что актуальность соглашения для Украины во время его заключения была обусловлена необходимостью создания договорно-правовой базы сотрудничества с государствами – участниками Содружества Независимых Государств в таможенной сфере. В частности, речь шла о предоставлении таможенными органами соответствующих государств административной взаимопомощи, осуществлении согласованных мер по выявлению и пресечению противоправных действий, передает Укринформ.

Сейчас же соглашение утратило свое практическое значение для Украины и не применяется.



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