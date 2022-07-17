Саудовская Аравия увеличит добычу нефти

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман после встречи с президентом США Джо Байденом согласился увеличить добычу нефти примерно на 4 миллиона баррелей до 13 миллионов баррелей в день.

Об этом Салман сообщил во время выступления на открытии саммита с арабскими лидерами, сообщает Insider.

Объявление прозвучало, когда бин Салман призвал к более тесным стратегическим отношениям между западными союзниками и США.

Страна Ближнего Востока является крупнейшим экспортером нефти в США, на которую приходится 5% импорта нефти и 6% импорта сырой нефти.

По данным ОПЕК, в 2021 году Саудовская Аравия добывала около 9 млн баррелей нефти в день. Она и другие страны нефтяного картеля сократили добычу, когда началась пандемия и упал спрос, согласившись постепенно увеличивать добычу в течение нескольких месяцев, чтобы регулировать цены.