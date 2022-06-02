Саудовская Аравия не готова к снижению цен на нефть

Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если добыча в России существенно снизится из-за наложенных на нее западных санкций.

Об этом со ссылкой на пять источников, знакомых с обсуждением, сообщает газета Financial Times, передает РБК.

При этом источники отмечают, что руководство Саудовской Аравии осознает, что рынок перегружен и цены на нефть находятся на высоком уровне, однако там также полагают, что «настоящего дефицита пока нет».

Собеседники газеты также утверждают, что несмотря на напряженность в отношениях США и Саудовской Аравии, последние визиты высокопоставленных делегаций со стороны Вашингтона «помогли улучшить отношения». После этого, по информации источников, в Королевстве согласились «изменить тон отношений в рамках сближения с администрацией Байдена».

Еще один источник уточнил FT, что увеличение добычи нефти Саудовской Аравией, запланированное на сентябрь, будет перенесено на июль и август, хотя ОПЕК+ должна будет одобрить это изменение.