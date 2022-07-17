Польша упростила получение доступа к бесплатной медицине для украинских беженцев

Украинцы, прибывшие в Польшу во время войны, т.е. после 24 февраля 2022 года, получили доступ к медицине наравне с гражданами Польши.

Информация об этом размещена на Едином портале исполнительной власти Украины.

Так, украинцы, нашедшие убежище в Польше, получили доступ к медицинской помощи в этой стране наравне с ее гражданами. Для этого нужно иметь загранпаспорт гражданина Украины, в котором есть отметка о пересечении границы после 24 февраля 2022 года.

Если пересечение границу проходило без загранпаспорта – документ, подтверждающий дату пересечения польской границы польскими службами. Оказание медицинской помощи для украинцев – безвозмездное.

«Наши граждане, которые, спасаясь от войны, остановились в Польше, имеют не только убежище польского государства, но и доступ к качественной медицинской помощи. Для этого нужно зарегистрироваться на территории польского государства: получить статус беженца или статус временной защиты, а также аналог украинского идентификационного номера – PESEL», – отметила заместитель Министра здравоохранения Ирина Микичак.