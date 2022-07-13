Белорусам разрешен въезд авиатранспортом в Россию без ПЦР-теста

Граждане Беларуси смогут въезжать в Россию авиатранспортом без предъявления результатов ПЦР-тестов с 14 июля 2022 года.

Российская сторона внесла соответствующие изменения в постановление главного государственного санитарного врача РФ.

"Постановляю внести изменения в первый абзац первого пункта постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года №7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" <…>, изложив его в следующей редакции: "Иностранным гражданам (за исключением граждан Республики Беларусь, а также въезжающих в Российскую Федерацию через сухопутный участок государственной границы Российской Федерации граждан иных государств - членов Евразийского экономического союза) и лицам без гражданства", - говорится в документе.