Последнее обновление: 13.07.2022 21:08

Украина разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей

МИД Украины сделал заявление о разрыве дипломатических отношений с Северной Кореей из-за признания ЛНР и ДНР.

«Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает решение Корейской Народной Демократической Республики признать т.н. независимость временно оккупированных Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях Украины», - сказано в заявлении пресс-службы украинского МИД.

Украинская сторона рассматривает это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающие нормы и принципы международного права. «Признание северокорейским режимом «субъектности» российских оккупационных режимов в Донецкой и Луганщине ничтожно, не будет

иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины.

В ответ на столь недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой. Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций».



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