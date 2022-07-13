Словения до конца лета договорится с Германией о передаче Украине советского оружия

Премьер-министр Словении Роберт Голоб заявил, что до конца лета рассчитывает заключить с Германией соглашение о передаче Украине вооружения советского образца.

"Что касается кругового обмена оружием, этот процесс, к сожалению, затянулся из-за смены правительства в нашей стране. Но мы решительно за это взялись и уже передали Украине некоторые танки. Для нас эти разговоры не запрещены. Даже наоборот. Мы ускорим этот процесс", – сказал Голоб на пресс-конференции в Берлине во вторник, передает Европейская правда.

О соглашении по обмену оружием между Германией и Словенией стало известно еще в конце апреля. Согласно ей, Словения должна была предоставить Украине танки Т-72 советского производства, а Германия передать более современную немецкую военную технику.

Но позже партия тогдашнего премьера Словении Янеза Янши проиграла выборы и о соглашении публично не упоминалось. Через несколько недель было сформировано новое правительство во главе с Робертом Голобом.

Ранее сообщалось, что Германия не смогла пообещать Словении современной техники, которую та просила – в частности танки Leopard, в то же время предлагая бронетранспортеры Fuchs. Но Любляна не согласилась с такими условиями.

В конце июня министр обороны Словении Марьян Шарец заявил, что Любляна поставила в Украину автоматы Калашникова, шлемы, бронежилеты и 35 БМП.