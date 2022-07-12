Последнее обновление: 12.07.2022 20:34

Комитет по правам человека ООН запретил экстрадицию гражданки Беларуси из России

Комитет по правам человека ООН запретил выдачу гражданки Беларуси Яны Пинчук.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Московская Хельсинская группа».

Яна Пинчук — белорусская политзаключенная, которой в Бtларуси грозит срок до 19 лет лишения свободы за участие в создании оппозиционных телеграм-каналов “Витебск 97%“, “Орша 97%” и “Новополоцк и Полоцк 97%“. В Беларуси они признаны экстремистскими.

13 июля во Втором апелляционном суде в Санкт-Петербурге в 10:00 состоится последний суд по выдаче Пинчук в Беларусь. 1 июня Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение Генеральной прокуратуры РФ о выдаче Яны Пинчук.

Это первый случай вмешательства структуры ООН в дела о депортации из России белорусских оппозиционеров, сказала BBC адвокат девушки Мария Беляева.



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