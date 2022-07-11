"Газпром" на треть сократил поставки газа в Италию

Россия сокращает поставки природного газа в Италию на треть по сравнению со средним показателем последних дней.

"Газпром" объявил, что на сегодняшний день будет поставлять Eni объемы газа, равные примерно 21 миллиону кубических метров в сутки, по сравнению со средним показателем около 32 миллионов кубических метров в сутки в последние дни", - сообщили в компании Ansa, которую цитирует Европейская правда.

После начала российского вторжения в Украину правительство Италии заявило о намерении стать независимым от поставок российского газа. Страна получает значительную часть газа из России, поэтому правительство заключило новые соглашения с другими поставщиками газа, такими как Азербайджан, Катар и Алжир.

Италия также приобрела два терминала для хранения и регазификации сжиженного природного газа через своего газового оператора Snam.

Ранее в июле глава Еврокомиссии предупредила об опасности полной остановки поставок российского газа в ЕС.

Глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что Россия зимой полностью перекроет поставки газа.