Последнее обновление: 20.04.2022 12:35

Италия не будет платить за российский газ в рублях

Италия не будет платить за российский газ в рублях, как того требует Москва, если Евросоюз сочтет это нарушением антироссийских санкций.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, правительство Италии ждет, пока Брюссель завершит свой юридический анализ, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Как сообщалось, предварительный анализ, проведенный юристами Европейской комиссии, показал, что новые условия оплаты нарушат санкции.

Кроме того, источники Bloomberg заявили, что Италия собирается объявить на этой неделе о новых энергетических сделках с Республикой Конго и Анголой.

Лидеры ряда стран ЕС неоднократно заявляли, что выступают против оплаты российского газа в рублях, отмечает Интерфакс.

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