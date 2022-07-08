МВД внесло поправки в порядок сдачи экзаменов на водительские права

МВД внесло изменения в порядок приема и сдачи экзаменов на водительские права, следует из постановления ведомства №149 от 16 июня 2022 года.

Согласно документу, лицо, сдавшее теоретический экзамен, допускается к сдаче практического экзамена без ограничений по времени. Ранее допуск к практическому экзамену допуск предоставлялся в течение 6 месяцев после сдачи теоретического экзамена. После истечения этого периода «теорию» и «практику» надо было сдавать повторно.

Также, теперь при назначении практического экзамена не будет учитываться количество предыдущих попыток и период времени, прошедший с последней попытки. Кроме того, по новым правилам, сокращается срок назначения повторного экзамена с десяти до шести дней.

Отныне, экзаменаторы будут вести и видео-, и аудиозапись с помощью переносных видеорегистраторов. Ранее речь шла лишь о видеозаписи. Данные записи теперь должны храниться не менее одного месяца, а используются они среди прочего при рассмотрении апелляции по итогам экзаменов, результаты рассмотрения которой теперь можно обжаловать, подав в течение десяти дней жалобу в вышестоящую организацию.

Уточнено, что экзамены на права категории D и DE сдаются на транспортных средствах с не менее чем 16 местами для сидения и длиной не менее 5,9 м. Ранее было 17 мест и 6,5 м соответственно.

На первом этапе практического экзамена добавили новые элементы, которые засчитываются в качестве ошибки: начало движения без снятия с «ручника» и не пристёгнутый ремень безопасности. Второй этап практического вождения теперь считается несданным, если при сдаче экзамена было «допущение двух и более остановок двигателя».

Теперь результаты сдачи теоретического и этапов практического экзамена будут вноситься в автоматизированную информационную систему ГАИ, ранее это были экзаменационные карточки.