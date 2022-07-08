Последнее обновление: 08.07.2022 10:51

Казахстан выходит из валютного соглашения СНГ 1995 года

Казахстан выходит из соглашения СНГ 1995 года о Межгосударственном валютном комитете, передают официальные СМИ Казахстана.

«Утвердить протокол о прекращении действия соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета от 26 мая 1995 года, совершенный в Минске 25 октября 2013 года», — говорится в указе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Документ уже вступил в силу.

Комитет был создан с целью содействия организации многостороннего сотрудничества в области валютно-платежных и кредитных отношений, сближения и совершенствования валютного законодательства, затрагивающего многосторонние расчетные и кредитные отношения, развития форм и методов координации денежно-кредитной и валютной политики государств-участников соглашения о создании платежного союза государств-участников СНГ, а также сотрудничества и осуществления согласованных действий в вопросах валютного контроля.



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