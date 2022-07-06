Последнее обновление: 06.07.2022 15:31

Австрия выводит "Газпром" из крупнейшего газового хранилища в стране

Австрия начала процесс вывода российской энергетической компании "Газпром" из ее крупного газового хранилища в Зальцбурге.

Об этом заявила министр энергетики Леонора Гевесслер, передает Reuters.

Гевесслер заявила, что газовый регулятор e-Control принял такое решение из-за систематической неспособности "Газпрома" заполнять газом свою часть мощностей.

"Если клиенты не хранят (газ), то мощности нужно передать другим. Это критическая инфраструктура. Она нам нужна сейчас в таком кризисе. Именно это сейчас происходит в случае с "Газпромом" и его хранилищами", – сказала Гевесслер.

В мае канцлер Австрии предупредил, что хранилище в Зальцбурге будет передано другим поставщикам, если "Газпром" не будет заполнять его газом.

Хранилище "Хайдах" близ Зальцбурга - крупнейшее в Австрии и второе в Центральной Европе.

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