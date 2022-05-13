Последнее обновление: 13.05.2022 08:11

Австрия намерена заставить "Газпром" заполнить газовые хранилища

Правительство Австрии готовит закон, по которому сможет потребовать от российского "Газпрома" заполнить газом принадлежащее ему газохранилище близ Зальцбурга, а если тот не подчинится, отдать право пользования хранилищем другим фирмам.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сказал в четверг в интервью газете Kleine Zeitung, что его правительство не собирается национализировать хранилище "Газпрома" в Хайдахе, но намерено другими способами заставить российский концерн выполнить требования о создании запасов газа - или не мешать их выполнению.

"Есть другие способы получить доступ к хранилищу. То есть, принцип "пользуйся или потеряешь". Если ты его используешь, то все в порядке, а если нет, то доступ получат другие компании. Хайдах стратегически важен и для Германии, и для западных земель Австрии", - сказал Нехаммер.

Газохранилище в Хайдахе под Зальцбургом - второе по размеру в Европе, передает BBC.

Карл Нехаммер высказался также о намерении Финляндии и Швеции вступить в НАТО и о том, не собирается ли сделать то же и Австрия. По словам Нехаммера, для себя он этот вопрос закрыл: Австрия остается нейтральной страной.



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