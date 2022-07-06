Премьер-министр Ирландии прибыл с визитом в Киев

В Киев с визитом прибыл премьер-министр Ирландии Михол Мартин, чтобы выразить свою поддержку Украине.

‘Я воспользуюсь своим визитом, чтобы выразить поддержку Ирландии мерам по привлечению к полной ответственности тех, кто стоит за этими нападениями", - сказал Мартин.

«Ирландия будет стоять вместе с Украиной перед лицом “аморальной и неспровоцированной террористической войны России”, заявил Мартин перед своим приездом в Киев.

Михол Мартин находится в столице Украины, где выразит ирландскую солидарность с народом раздираемой войной страны и, как ожидается, встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Он обсудит с украинскими властями, как Ирландия и ЕС могут поддержать текущие и будущие потребности страны.

Мартин также воочию убедится в разрушениях, вызванных бомбардировками и целенаправленными нападениями на гражданское население во время вторжения и оккупации российскими войсками.