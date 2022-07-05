Экс-глава МИД Австрии покинула страну из-за угроз убийством

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула страну из-за угроз расправы.

«В следственных документах нет никаких указаний на то, что Кнайсль знала о плане реорганизации, который не был реализован. В текстовых сообщениях WhatsApp репортеру Washington Post Кнайсль сказала, что она «не давала интервью» и эмигрировала из Австрии из-за «угроз убийством».», — пишет газета Washington Post.

В 2020 году госпожа Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти». 23 мая этого года стало известно, что она покинула компанию. Госпожа Кнайсль также отказалась от продления своих полномочий в совете на второй срок.