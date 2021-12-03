Последнее обновление: 03.12.2021 09:32

Канцлер Австрии Шалленберг объявил о намерении уйти в отставку

Канцлер Австрии Александер Шалленберг намерен уйти в отставку, он сообщил об этом в письменном заявлении в четверг, 2 декабря 2021 года.

Заявление последовало всего через семь недель после вступления в должность и спустя лишь несколько часов после того, как его предшественник на посту канцлера и лидер правящей Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц объявил о своей отставке со всех политических постов, передает DW.

По словам Шалленберга, он освободит свой пост, как только станет ясно, кто будет руководить партией АНП. "Я придерживаюсь твердого мнения, что оба поста - главы правительства и федерального председателя партии, набравшей в Австрии наибольшее количество голосов, - должны быть быстро воссоединены в одних руках", - объяснил канцлер свой шаг, уточнив, что никогда не ставил перед собой цель возглавить АНП.

Александер Шалленберг, возглавлявший до того министерство иностранных дел, стал канцлером Австрии в октябре, после того как на фоне обвинений в коррупции с этого поста ушел Себастьян Курц.

Заседание федерального руководства Австрийской народной партии запланировано на 3 декабря. В качестве возможного следующего председателя АНП и канцлера австрийские СМИ называют министра внутренних дел Карла Нехаммера.

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