Суд запретил Коммунистическую партию Украины

Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность Коммунистической партии Украины.

"5 июля 2022 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела № 826/9751/14 о запрете Коммунистической партии Украины. Информируем о том, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Коммунистической партии Украины", – сообщает УНН.

Имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций, других структурных образований передали в собственность государства.

Ранее Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность таких пророссийских партий: "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Оппозиционный блок", "Партия Шария", "НАШИ", "Социалисты", "Левая оппозиция", "Партия справедливости и развития", "Государство", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины", "Союз левых сил", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Русь Единая", "Счастливая Украина".