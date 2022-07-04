Германия приняла уже более 850 тысяч украинских беженцев

Германия с начала войны России против Украины уже приняла более 850 тысяч украинских беженцев, преимущественно женщин и детей, сообщила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

На фоне критики, что Германия лучше принимает беженцев из Европы, чем бежавших от войны на Ближнем Востоке, Фезер отметила, что в стране действительно усовершенствовали процедуру по сравнению с 2015 годом, сообщают немецкие СМИ.

"Мы сделали многое гораздо лучше, чем во время последнего большого перемещения беженцев в 2015 году", - сказала она и добавила, что "невероятно много граждан" присоединились к усилиям правительства по принятию украинцев.

Министр также назвала "историческим успехом" и большим достижением "скорую и небюрократическую" способность всех европейских государств принять беженцев из Украины.

Кроме того, Фезер подчеркнула, что Германия и Европа предпринимают дальнейшие усилия для помощи беженцам из других регионов в пределах.

В частности, всем новоприбывшим предлагают посещать интеграционные курсы для распространения немецких ценностей и языка даже среди временно остающихся в стране.

Украинцам в Германии повысили социальную помощь с июня, а также упростили процедуру поступления в высшие учебные заведения и возможность получения государственной стипендии на обучение. Кроме того, в планах правительства – ускорить процесс признания профессиональных квалификаций украинцев, чтобы они могли беспрепятственно интегрироваться на рынке труда.