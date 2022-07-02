Армения и Турция частично откроют границу, закрытую с 1993 года

Министерство иностранных дел Турции объявило в пятницу, что правительства Турции и Армении согласились разрешить гражданам других стран, но еще не собственных, пересекать границу между двумя странами.

Их общая граница была закрыта с 1993 года, когда Армения и Азербайджан вступили в противостояние после распада Советского Союза.

Ереван и Анкара заявили, что план разрешить гражданам третьих стран пересекать границу "быстрее всего" рассматривается как следующий шаг к окончательной "полной нормализации" между двумя соседями.

МИД Турции также заявил, что две страны также разрешат прямую воздушную торговлю грузами между собой как можно скорее.

Этот шаг произошел после возобновления дипломатических отношений между Анкарой и Ереваном в декабре прошлого года, после чего состоялись переговоры между специальными представителями двух стран в январе, направленные на полное возобновление связей.

Их министры иностранных дел встретились в марте впервые за многие годы. В пятницу в Вене прошел четвертый раунд переговоров.

Турция и Армения имеют трудную общую историю в основном из-за геноцида когда-то значительного армянского меньшинства Турции в 1915 году.

Армения также исторически больше попадала в сферу влияния России на Кавказе, а Азербайджан поддерживал более тесные связи с Турцией.

Короткая война между Арменией и Азербайджаном в 2020 году за спорный регион Нагорный Карабах привела к гибели сотен человек.

Однако попытка Турции возобновить отношения с Арменией была предпринята в координации с Азербайджаном.