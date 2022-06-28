Лидеры стран G7 отреагировали на российский удар по Кременчугу

Лидеры стран G7 осудили российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, говорится в заявлении “Большой семерки”.

Лидеры G7 подчеркнули, что вместе с Украиной оплакивают невинных жертв жестокого и мерзкого нападения.

“Неизбирательные нападения на невинных мирных жителей являются военным преступлением. Путин и другие виновные будут привлечены к ответственности”, — говорится в заявлении.

Лидеры G7 подтвердили “непоколебимую поддержку Украины”: «Мы не остановимся, пока Россия не закончит свою жестокую и бессмысленную войну с Украиной”.

“Удар России по мирным жителям в торговом центре является жестоким. Мы солидарны с украинским народом. Как было продемонстрировано на саммите G7, США вместе с нашими союзниками и партнерами будут продолжать привлекать Россию к ответственности за такие зверства и будут поддерживать оборону Украины”, — заявил президент США Байден.

«Это ужасное нападение еще раз показало бездну жестокости и варварства, в которую падает российский лидер… Путин должен понимать, что его поведение лишь укрепит решимость Великобритании и любой другой страны G7 поддерживать Украину столько, сколько потребуется”, — заявил премьер Великобритании Борис Джонсон.

“Бомбардировки ТЦ в Кременчуге Россией – это абсолютный ужас. Мы разделяем боль семей погибших… Российский народ должен видеть правду», - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.