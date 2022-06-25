Власти Узбекистана увеличат президентский срок до 7 лет

Законодательная палата узбекистанского парламента одобрила в первом чтении проект конституционных поправок, среди прочих предлагается увеличить президентский срок с пяти до семи лет.

Документ представят на общественное обсуждение, которое пройдет с 25 июня по 5 июля, передает РБК.

Также документ предусматривает внесение норм, основанных на реализации принципа во имя чести и достоинства человека, в том числе в ст. 13 Конституции о том, что все непримиримые противоречия и неясности в отношениях человека с государственными органами должны толковаться в пользу человека. Всего на данный момент проект предлагает внести более 170 поправок в 66 статей Конституции страны.

В последний раз срок полномочий президента менялся в 2011 году — тогда его сократили с семи до пяти лет, отмечает издание.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил провести референдум по принятию поправок в Конституцию. В качестве одной из возможных поправок он предложил внести в Конституцию норму о запрете смертной казни.