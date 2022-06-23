Microsoft: Россия активизировала кибервойну против США и союзников

Российские спецслужбы увеличили количество хакерских атак против США, союзников и партнеров с целью сбора разведывательной и другой информации.

Об этом говорится в отчете Microsoft, передает УНН. Документ раскрывает новую информацию об усилиях РФ, включая увеличение количества взломов доступа в сети, а также шпионскую деятельности против других правительств, некоммерческих и других организаций за пределами Украины.

В Microsoft указывают, что усилия России частично опираются на киберстратегию, охватывающую по меньшей мере три разных, а иногда и скоординированные направления. Среди них — “деструктивные кибератаки в Украине, проникновение в сеть и шпионаж за пределами Украины, а также операции кибервлияния, направленные против людей в всем мире”.

Также отчет Microsoft раскрывает детали сложных и широкомасштабных операций российского внешнего воздействия, имевших целью цели взорвать единство Запада. В частности, речь идет о том, что основной мишенью российских спецслужб были американские организации. В целом атаки осуществлялись на 42 государства с целью завладения информацией, связанной с войной.