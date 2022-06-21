Власти Литвы намерены продлить до 15 сентября режим ЧП из-за войны РФ в Украине

Введенное в Литве из-за войны России с Украиной чрезвычайное положение (ЧП) предлагается продлить до 15 сентября включительно.

В среду правительство рассмотрит подготовленный МВД проект постановления о введении ЧП на всей территории Литвы с 30 июня до 24 часов 15 сентября. Окончательное решение по этому вопросу должен будет принять Сейм, передает Delfi.

ЧП было объявлено по всей Литве 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины. В настоящее время он действует до 29 июня включительно. В проекте постановления говорится, что ЧП вводится в связи с беспрецедентной мобилизацией российских и белорусских сил, которые осуществляют военную агрессию против находящейся по соседству Украины.

В проекте также отмечается, что война России против Украины привела к гуманитарному кризису и кризису с беженцами, а также к угрозе безопасности НАТО, Европейского союза и других европейских стран и безопасности Литвы.

"Возможные гибридные атаки и разного рода провокации представляют серьезную угрозу для общества, которая не может быть устранена без соразмерного ограничения реализации прав и свобод, предусмотренных Конституцией и Законом о ЧП, и без конкретных экстренных мер", — говорится в проекте.

Согласно проекту, по-прежнему будет действовать запрет на ретрансляцию российских и белорусских телепрограмм в Литве, будут запрещены собрания в поддержку войны России против Украины и другие ограничения.