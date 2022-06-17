Украина с 1 июля вводит визовый режим для граждан РФ

Украина с 1 июля 2022 года вводит визовый режим для граждан России, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства, предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины», - сообщил Зеленский.

Он уточнил, что правительство сегодня примет постановление о прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применения некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией.