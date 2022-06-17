ВМС Украины сообщают об уничтожении российского корабля

Военно-морские силы Украины заявили о нанесении удара по буксиру Черноморского флота России "Василий Бех", который транспортировал на остров Змеиный боеприпасы, оружие и моряков.

"Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса ТОР не помешало военно-морским силам Украины демилитаризовать российских захватчиков", - говорится в сообщении руководства украинских ВМС.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подтвердил сообщения об успешной ракетной атаке украинских сил на российский корабль "Василий Бех", передает BBC.

"Передавайте поздравления команде крейсера "Москва"!", - написал Марченко в своем Телеграм-канале.

В сети также появилось видео, на котором якобы запечатлен момент удара по российскому буксиру. Однако доподлинно установить время и обстоятельства запечатленного на видео удара пока не удается. По данным независимой организации "Морская палата Украины", судно остается на плаву – его пытаются спасти.

Российские СМИ писали, что буксир "Спасатель Василий Бех", водоизмещением 1 605 тонн, вошел в состав Черноморского флота РФ в 2021 году.