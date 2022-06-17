Беларусь ратифицировала поправки в Соглашение с РФ об экспорте нефти и нефтепродуктов

Нижняя палата парламента РБ в четверг ратифицировала поправки в Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами Белоруссии и РФ о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007 года.

Протокол был подписан 16 декабря 2021 года в Москве. Он устанавливает запрет на вывоз в Беларусь российских нефти и иных товаров и исключения из этих ограничений.

«В соответствии с указанным Протоколом пункт 3 статьи 11 Соглашения излагается в новой редакции, предусматривающей, что в целях учета в Российской Федерации товары, классифицируемые в товарных позициях 2706 00 000 0, 2707, 2709 00 — 2715 00 000 0, 2901, 2902 ТН ВЭД ЕАЭС, разрешенные к вывозу из Российской Федерации в Республику Беларусь и вывозимые из Российской Федерации в Республику Беларусь (за исключением указанных товаров, вывозимых в качестве припасов), подлежат декларированию, как если бы они вывозились за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, без применения временного периодического таможенного декларирования, установленного законодательством Российской Федерации, за исключением товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом. Также вносятся редакционные правки (в части уточнения кода товара)», - говорится в пояснении пресс-службы парламента.

Также, во втором чтении были приняты поправки в закон "О магистральном трубопроводном транспорте" с учетом практики его применения и согласования его норм с иными законодательными актами и документами, принятыми в рамках ЕАЭС.