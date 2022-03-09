Последнее обновление: 09.03.2022 22:37

Белорусские НПЗ работают на половину мощности

Мозырский нефтеперерабатывающий завод частично остановил производство нефтепродуктов, сообщает enkorr.ua со ссылкой на собственные источники.

«Завод работает на половину мощности. Большая часть объектов остановлена на якобы капитальный ремонт», — сообщил собеседник издания, добавив, что пусконаладочные работы на установке H-oil остановлены из-за отсутствия иностранных специалистов, а оборудование консервируется.

«Выгоняют всех подрядчиков. Все работы планируют выполнять своими силами», — добавил он.

По его словам, также приостановлено действие коллективного договора, что подразумевает отмену всех премий и дополнительных выплат. Вместе с тем, за февраль все финансовые обязательства перед сотрудниками были выполнены в полном объеме.

Ранее стало известно о сокращении производства на Новополоцком НПЗ (Нафтан). В пресс-службе завода заявили, что «с учетом складывающейся текущей ситуации» предприятие с 9 марта до 30 апреля приостанавливает отдельные позиции коллективного договора.

Ранее по теме


<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование